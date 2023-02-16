Экс-мэр Кирова отсидит за взятки столько же лет, сколько руководил городом Экс-мэра Кирова приговорили к девяти годам колонии за взятки и мошенничество

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Быков

Экс-мэр Кирова Владимир Быков, возглавлявший город с 2007-го по 2016 год, приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Суд признал бывшего градоначальника виновным в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. После оглашения приговора Быкова взяли под стражу в зале суда. С 2016 года Быков также занимал пост спикера заксобрания региона, но в октябре 2019 года досрочно подал в отставку.

Первомайский районный суд города Кирова вынес приговор в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. <...> Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 17 млн рублей, — говорится в сообщении.

Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб на более чем 165 млн рублей.

Дело в отношении Быкова завели в 2019 году. В марте 2022-го Быкова признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, также назначив 15,6 млн рублей штрафа. Суд установил, что с 2014-го по 2016 год чиновник получил от посредника 7,8 млн рублей при организации поставок низкокачественного топлива в АО «АТП». Однако по статье о мошенничестве Быкова оправдали. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Дело отправили на пересмотр, а Быкова выпустили из-под стражи.