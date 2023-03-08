Экс-мэра Белгорода задержали за взятки Бывшего главу Белгорода Иванова задержали за получение взяток

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывшего главу Белгорода Антона Иванова задержали за получение взяток в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным источников, экс-чиновника задержали, когда он садился в поезд. Иванов стал мэром в октябре 2021 года и проработал градоначальником чуть больше года, покинув пост в октябре 2022 года.

Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказал собеседник агентства.

Ранее суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб на более чем 165 млн рублей.

Дело в отношении Быкова завели в 2019 году. В марте 2022-го Быкова признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, также назначив 15,6 млн рублей штрафа. Суд установил, что с 2014 по 2016 год чиновник получил от посредника 7,8 млн рублей при организации поставок низкокачественного топлива в АО «АТП». Однако по статье о мошенничестве Быкова оправдали. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Дело отправили на пересмотр, а Быкова выпустили из-под стражи.