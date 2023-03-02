Раскрыты детали о состоянии раненного под Брянском ребенка Губернатор Брянской области Богомаз: операция у раненного диверсантами мальчика прошла успешно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операция у десятилетнего мальчика, который был ранен в Брянской области украинскими диверсантами, прошла успешно, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Он написал в своем Telegram-канале, что доктора извлекли пулю из тела ребенка. По словам главы региона, это была пуля «натовского производства».

Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства, — рассказал Богомаз.

Губернатор добавил, что раненный диверсантами ребенок в настоящий момент находится под постоянным наблюдением медицинских специалистов.

Диверсанты проникли в Брянскую область днем 2 марта. Глава региона Александр Богомаз сообщал, что в селе Любечане Климовского района преступники открыли огонь по автомобилю, водитель которого перевозил детей к школьному автобусу. В результате мужчина погиб, ранение получил мальчик Федор, который находился в машине с двумя девочками. В итоге ребенок смог отвести детей в лес, а потом, поймав попутку, доехать с ними до безопасного места.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Федора, получившего ранение при атаке диверсантов в Брянской области, могут представить к государственной награде за проявленное мужество. Парламентарий заявила, что если 10-летний ребенок, будучи раненым, помог спастись двум маленьким девочкам, его подвиг не оставят без внимания и пригласят в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.