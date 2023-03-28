Начальник из Росгвардии ответит за поставки некачественного вооружения Хинштейн сообщил о задержании росгвардейца, подозреваемого в коррупции при поставке вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков задержан по делу о поставках некачественного вооружения по завышенным ценам, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Следствие оценивает ущерб, нанесенный федеральному бюджету, почти в 400 миллионов рублей. Пока Волков задержан на двое суток, но вскоре суд изберет ему меру пресечения по уголовному делу.

Выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру, — пишет Хинштейн.

Разбирательство совместно ведут главное следственное управление СКР и ФСБ. Хинштейн предположил, что вскоре через Волкова силовики смогут выйти на других участников коррупционной схемы.

Учитывая неизменно бескомпромиссную позицию руководства Росгвардии по отношению к коррупционерам в погонах — ничего хорошего подельников и покровителей Волкова не ждет, — заявил Хинштейн.

За неделю до этого было возбуждено уголовное дело в отношении замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого, пойманного на откатах от подрядчика при реконструкции одной из воинских частей в Подмосковье. По оценке следствия, ему в качестве взятки было передано порядка 19 млн рублей.