Генерала Росгвардии поймали на «откатах» Хинштейн: уголовное дело возбуждено в отношении замкомандующего ЦО Росгвардии Драгомирецкого

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Уголовное дело возбуждено в отношении замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Драгомицкого подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий.

Уголовное дело в отношении замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено сегодня военно-следственными органами. Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, — написал парламентарий.

Драгомирецкого подозревают в получении «откатов» от подрядчика при реконструкции одной из воинских частей в Московской области. По предварительной оценке, всего было передано 19 млн рублей, сообщил депутат.

В преступной схеме оказался замешан и начальник окружной базы хранения полковник Кочиев, которого задержали 19 марта, сейчас он находится в СИЗО, указал Хинштейн.

Пример генерала Драгомирецкого в очередной раз показывает решимость руководства Росгвардии в деле очищения своих рядов. Никакие прежние заслуги не могут и не будут служить индульгенцией для коррупционеров, сколь бы высокие посты они не занимали! — заключил народный избранник.

Драгомирецкий уже признал вину и написал явку с повинной, после завершения следственных действий будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее арестовали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. В отношении экс-градоначальника возбудили три уголовных дела: о получении взяток в виде автомобиля и ноутбука, а также о махинациях с продажей участков.