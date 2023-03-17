На арестованного за взятку экс-мэра Белгорода завели еще два дела

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Антон Иванов

В отношении бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, арестованного по обвинению в получении крупной взятки, возбуждено еще два уголовных дела, сообщает. Ему вменяются получение еще одного незаконного вознаграждения и махинации с землей.

О новых делах в отношении Антонова стало известно в ходе судебного заседания по апелляции на его арест. Адвокат бывшего градоначальника попросила судью сделать перерыв в заседании для ознакомления с материалами этих дел. Антонов обвиняется в получении взятки ультрабуком Lenovo и незаконной продаже земельных участков, ущерб от которой составил 10 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Иванов был задержан 6 марта в Москве при попытке выехать а пределы России. 8 марта Свердловский районный суд Белгорода избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца по делу о получении взятки в виде автомобиля стоимостью в 3 млн рублей.