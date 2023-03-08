Стали известны подробности задержания экс-главы Белгорода ТАСС: экс-главу Белгорода Иванова задержали при попытке вылететь в Узбекистан

Фото: страница Антона Иванова в VK

Антон Иванов

Экс-главу Белгорода Антона Иванова, ранее арестованного за получение крупной взятки, задержали в московском аэропорту 6 марта, сообщила ТАСС его адвокат Елена Палымова. Чиновник пытался вылететь в Узбекистан.

Задержание происходило 6 марта в аэропорту в Москве. Он планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с моего разрешения, — сказала Полымова.

О задержании Иванова стало известно 8 марта. Тогда отмечалось, что экс-чиновника задержали, когда он садился в поезд. Он занял пост мэра в октябре 2021 года и проработал градоначальником чуть больше года, покинув должность в октябре 2022 года.

Немногим позже Свердловский районный суд Белгорода постановил арестовать бывшего главу города на два месяца. По словам адвоката экс-градоначальника, ее подзащитного обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три млн рублей.

Ранее суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб более чем на 165 млн рублей.