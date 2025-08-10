Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 20:33

В Запорожской области под массированный артобстрел попал целый город

Балицкий: в Запорожской области ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел города Васильевка в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Повреждения получили многоквартирный дом, прилегающая территория, автомобили по улице Театральной, — написал Балицкий.

Глава области уточнил, что информации о пострадавших не поступало. Он также призвал жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки, отметив сохраняющийся риск повторных ударов.

Ранее стало известно о планах ВСУ усилить атаки на российскую территорию в течение последующих пяти дней. По данным источника, украинская сторона подготовила одновременные удары нескольких ДРГ по участкам формирования буферных зон, задействовав до 350 бойцов. А главком ВСУ Александр Сырский поставил задачу — удержать ключевые позиции и нарушить конфигурацию зоны безопасности контратаками.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитых в воскресенье утром пяти украинских беспилотниках в небе над Калужской областью. Все БПЛА самолетного типа были уничтожены средствами ПВО в течение 15 минут с 07:55 до 08:10 мск.

