В Забайкалье рассказали об особенностях начисления выплат за танки НАТО Министр соцзащиты Забайкалья Семенов: данные получателей выплат за танки НАТО будут скрыты

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Министр труда и соцзащиты Забайкальского края Дмитрий Семенов рассказал об особенностях порядка начисления выплат для жителей региона за захваченные или уничтоженные танки НАТО. По его словам, персональные данные их получателей будут скрыты. При этом сам факт выплаты будет озвучен, а для этих целей в бюджете региона будет выделена отдельная строка, передает «МК в Чите».

Министр уточнил, что механизм премирования за уничтоженные танки НАТО будет таким же, как при начислении выплат за информацию о поджигателях леса. Такой порядок будет установлен для служебного пользования.

Также Семенов добавил, что если в бюджете региона не хватит средств на выплаты, их профинансируют из внебюджетных источников.

Ранее правительство Забайкальского края сообщило, что захват и уничтожение танков стран НАТО Leopard и Abrams будут оплачиваться. Как отмечается в документе, подписанном губернатором субъекта РФ Александром Осиповым, единовременные выплаты могут составить до трех миллионов рублей и коснутся граждан России, прописанных в регионе.