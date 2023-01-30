В Забайкалье посулили миллионы за уничтожение танков НАТО Власти Забайкалья выплатит до три млн рублей за захват и уничтожение танков Leopard и Abrams

Фото: [email protected]/flickr.com

Захват и уничтожение танков стран НАТО Leopard и Abrams будет оплачиваться, говорится в проставлении правительства Забайкальского края. Как отмечается в документе, подписанным губернатором региона Александром Осиповым, единовременные выплаты могут составить до трех млн рублей и коснутся граждан России, зарегистрированных в крае.

Установить следующие единовременные выплаты. За захват одного танка Leopard любой модификации лицу, непосредственно захватившему танк, находящийся в работоспособном состоянии, — в размере 3 млн рублей. Лицам, участвовавшим в захвате танка (до 10 человек включительно),— по 500 тысяч рублей. За уничтожение одного танка Leopard любой модификации лицу, непосредственно уничтожившему один танк,— в размере 1 млн рублей. Лицам, участвовавшим в уничтожении танка (до 5 человек включительно),— по 150 тысяч рублей,— отмечается в постановлении.

За захват и уничтожение танков Abrams выплаты определены в размере 1,5 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Гражданам (до пяти человек включительно), помогавшим захватывать или уничтожать танк ,— по 300 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также отметил, что в его государстве понимают риски того, что доставка техники может занять многие месяцы, и пояснил, что именно поэтому президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».

В свою очередь военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что Украине требуется от 700 до 1000 танков западного производства (американские Abrams, британские Challenger, германские Leopard, французские Leclerc) для восстановления потенциала ВСУ.