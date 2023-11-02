В Якутске сотрудника ДПС провезли по улице на багажнике авто РЕН ТВ: в Якутске нарушитель провез сотрудника ДПС на багажнике машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушитель несколько сотен метров провез на багажнике своего автомобиля инспектора ДПС, сообщает РЕН ТВ. По информации канала, инцидент произошел в Якутске. Сейчас водитель задержан.

На кадрах с места событий видно, что машина на высокой скорости едет по дороге, а зацепившийся полицейский пытается крепче держаться за корпус авто. При этом нарушителя преследовали две машины ДПС. В итоге водителя догнали и задержали. Этот момент также попал на видео.

В начале октября житель Краснодарского края протащил остановившего его инспектора ДПС около 10 метров на двери своей машины. Правоохранитель заметил автомобиль без номеров, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. Когда инспектор подошел к машине и открыл дверь, находившийся в салоне резко дал задний ход. Полицейскому пришлось схватиться за дверь и бежать за авто. Нарушителя приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей за пьяную езду и неповиновение сотруднику полиции.

Ранее в Минусинске Красноярского края полицейские были вынуждены применить табельное оружие при задержании 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде. В отношении юноши составлено восемь административных протоколов.