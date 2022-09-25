В Волгоградской области сгорело здание сельской администрации

Фото: mchs.gov.ru

В поселке Береславка Волгоградской области в ночь на 25 сентября сгорело здание местной администрации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС. По данным министерства, при пожаре никто не пострадал.

В 03:20 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе Волгоградской области. В поселке Береславка произошло возгорание в кирпичном здании, — сообщили в ведомстве.

В тушении пламени принимали участие расчеты 39-й пожарно-спасательной части, а также сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину возгорания.

25 сентября крупный пожар вспыхнул на одном из самых больших рынков в мире — Рюнжи, который расположен в пригороде Парижа. По предварительной версии, очаг возгорания пришелся на складское помещение с фруктами и овощами.

Ранее в казахстанском городе Костанай загорелся охотничий магазин «Оружейная палата». Погибло четыре человека, трое получили ожоги разной степени тяжести. В результате пожара в магазине сдетонировали боеприпасы. Огонь перекинулся на соседние здания, включая жилые частные владения.