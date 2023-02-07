В Тюмени осудят крановщика, который случайно убил рабочего

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Тюмени вынесли обвинение в отношении машиниста башенного крана, по вине которого погиб рабочий, передает «МегаТюмень». За нарушение правил безопасности ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Уголовное дело скоро рассмотрят в суде.

По версии следствия, в мае 2022 года во время работ на стройплощадке обвиняемый поднимал кирпичи на второй этаж здания с помощью крана, но при этом не использовал инвентарные выносные площадки. Это привело к тому, что стрела крана при отведении коснулась крюком оконной перемычки на пятом этаже здания и она упала на рабочего, в результате чего он скончался.

Ранее в Республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри. В результате 49-летний мужчина погиб. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого популярная тиктокер-крановщица из Тюмени Эльвира погибла при падении строительного крана. Сильный ветер раскачал конструкцию, после чего кабина рухнула с высоты 12 метров. 32-летняя машинистка скончалась на месте.

Еще один трагичный случай произошел в июне на стройке ЖК «Арбековская застава» в Пензе. Там во время грозы упал башенный кран, в результате чего погиб человек. На опубликованном в Сети видео видно, что кран упал во время сильного ливня с грозой на будку, где сторож прятался от непогоды — 72-летний мужчина скончался на месте.