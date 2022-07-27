Популярный тиктокер-крановщица из Тюмени погибла при падении крана

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Популярная тиктокер-крановщица из Тюмени Эльвира погибла при падении строительного крана, сообщает Telegram-канал SHOT. Сильный ветер раскачал конструкцию, после чего кабина рухнула с высоты 12 метров. 32-летняя машинистка скончалась на месте.

Во время трагедии она работала на производственной площадке ООО «ДСУ «Мостострой-11». У неё осталось двое детей, — сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года в аварии на Кутузовском проспекте в Москве погиб блогер Саид Губденский. Он увлекался автомобильной тематикой и имел порядка 500 тысяч подписчиков. Во время ДТП BMW M4 выехал на встречную полосу и врезался в другое авто с такой силой, что пассажир вылетел на дорогу. Он погиб на месте, позже в больнице скончался и блогер, находившийся за рулём авто.