В Марий Эл рабочий погиб при падении строительного крана

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Республике Марий Эл на стройплощадке жилого дома упал подъемный кран с рабочим внутри, сообщается в Telegram-канале СКР. В результате 49-летний мужчина погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

28 ноября 2022 года в г. Козьмодемьянске Республики Марий Эл при строительстве многоквартирного жилого дома упал кран. Погиб крановщик, — говорится в тексте.

По данным ведомства, мужчина приехал из города Чебоксары. Он проработал на объекте всего день.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Следователи назначили необходимые экспертизы, изъяли документацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве во время сноса старого дома на одного из рабочих обрушилась стена. Мужчина погиб, по факту его смерти возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности при ремонте.