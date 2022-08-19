В Москве при обрушении стены старого дома погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении стены старого дома на юго-востоке Москвы

Фото: Прокуратура г. Москвы

Рабочий погиб после обрушения стены здания старой постройки на юго-востоке Москвы, передает РЕН ТВ. Трагедия произошла во время демонтажа нежилого здания по улице Крутицкий Вал, сообщила помощник руководителя регионального главка СК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова, добавив, что ведомством организована проверка.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — заявила Иванова.

Ранее в Омске обрушилась часть пятиэтажного дома по адресу дом № 53 по улице 20 Партсъезда. Всех жильцов вывели на улицу, есть пострадавшие. Под завалами ищут ребенка и его мать.ельной версии, стена разрушилась из-за того, что местные жители оборудовали в доме помещения под душ, однако в торцевых стенах отсутствовала необходимая для этого гидроизоляция.

Жильцам дома будет представлено временное жильё. Сейчас для них обустроены места в ближайшей школе, гостинице и маневренном фонде.