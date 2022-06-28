В Пензе упавшим строительным краном убило человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пензе во время грозы упал башенный кран, в результате чего погиб человек, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Жертвой стал 73-летний сторож.

На улице 65-летия Победы упал башенный кран, погиб сторож 1949 года рождения, — сказал собеседник агентства.

Известно, что инцидент произошел в ЖК «Арбековская застава». На опубликованном в Сети видео видно, что кран упал во время сильного ливня с грозой на будку, где сторож прятался от непогоды — мужчина скончался на месте. Информации о других жертвах и пострадавших нет.

Ранее в Самарской области девочка-подросток чуть не погибла, провалившись в открытый канализационный люк. Как сообщили родственники, ребёнок мог бы утонуть, если бы не умение хорошо плавать и попытка зацепиться за траву.