В Солнечногорске произошел пожар на площади 3200 кв. метров В Солнечногорске загорелись деревянные постройки на площади 3,2 тысячи кв. метров

Фото: МЧС РФ

В подмосковном Солнечногорске вспыхнули деревянные хозяйственные постройки, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. Площадь возгорания составляет 3,2 тысячи кв. метров.

Огнеборцы предпринимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом расположенные дома и лесной массив, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас проводится наращивание сил и средств. К 7:32 возгорание удалось локализовать на площади 2,5 кв.м. К ликвидации привлекли порядка 40 спасателей и 13 единиц техники.

Ночью в Екатеринбурге на открытой площадке загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Тушение огня осложняется соседством высоковольтной линии электропередачи. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате пожара, который произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде. Среди пострадавших пятеро детей. Площадь распространения огня составила 80 квадратных метров. к тушению огня были привлечены 80 человек и 24 единицы специальной техники.