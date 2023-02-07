Опубликованы новые кадры обрушившегося подъезда дома под Тулой

Фото: Соцсети

Прокуратура Тульской области опубликовала в Telegram-канале видео с места взрыва газа в жилом доме в городе Ефремове. На кадрах виден разрушенный подъезд, а также поврежденные машины, на которые упали бетонные блоки дома.

7 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в Ефремове в одном из жилых домов из-за взрыва газа обрушился целый подъезд. Несколько квартир были полностью разрушены. Telegram-канал SHOT отметил, что местные жители вытащили из под завалов ребенка, не дожидаясь приезда спасателей.

По имеющимся данным, в результате обрушения погибли четыре человека. В экстренных службах рассказали, что под завалами могут находиться до 10 жильцов. Также были госпитализированы три пострадавших. Прибывшим на место спасателям удалось спасти двух человек. Тульский губернатор Алексей Дюмин выехал к месту взрыва в Ефремове.