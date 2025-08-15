В Сети появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск

Курск оказался под ударом со стороны Вооруженных сил Украины. В Сети опубликовано видео последствий ночной атаки на город, пишет ТАСС. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

На кадрах представлен многоэтажный дом в спальном районе с поврежденными балконами, а в окнах выбиты стекла. Пострадала кирпичная кладка одного из зданий, а также сгорели припаркованные рядом автомобили.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что число пострадавших при ночной атаке украинского беспилотника на Курск возросло до 12. По его словам, девять человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение, среди раненых есть ребенок. Ранее врио губернатора говорил о 10 пострадавших.

До этого в Курске в результате удара беспилотника ВСУ по многоэтажке вспыхнул пожар на четырех этажах. Погибла женщина, еще шестеро человек получили ранения. Власти пообещали провести обход пострадавшего дома и оказать помощь в восстановлении жилья.

Украинский дрон атаковал многоэтажный дом около 01:00. После взрыва в здании вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько квартир, жильцов начали эвакуировать. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.