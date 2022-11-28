В Сети появились фото с места крушения вертолета под Тверью

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС/РИА Новости

В Сети появились фото с места падения вертолета Robinson 66 в Тверской области, кадры опубликовал Telegram-канал «112». На снимках видны лежащие в снегу обломки и сильно поврежденный корпус воздушного судна.

Крушение Robinson 66 произошло в Кесовогорском районе. Вертолет упал в поле у поселка Вязовец. На борту находились два человека – пилот и пассажир. Оба погибли. По данным канала, жертвами аварии стали братья Александр и Дмитрий Курылевы.

По предварительным данным, крушение вертолета произошло по технической причине. Западное транспортное управление СКР начало проверку по факту аварии. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

В начале ноября в Костромской области потерпел аварию вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На его борту находились пять человек. Четверо из них получили травмы.