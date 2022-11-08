Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Многоцелевой вертолет Ми-2, который выполнял санитарный рейс, разбился в Костромской области, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. Агентство отмечает, что на борту судна находились пять человек. Вертолет потерпел крушение в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек, — сообщил собеседник агентства.

ТАСС уточняет, что в результате аварии погиб один человек, еще четверо пострадали.

В Telegram-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова говорится, что глава региона выехал на место аварийной посадки вертолета. Там поясняется, что Ми-2 выполнял полет из города Шарья по заданию санитарной авиации.

Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта Сокеркино. На место стянуты оперативные службы, — указано в Telegram-канале Ситникова.

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