СК начал проверку после крушения вертолета в Тверской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет начал проверку по факту крушения вертолета Robinson 66 в Тверской области. В результате инцидента погибли пилот и пассажир воздушного транспорта. Об этом сообщает западное транспортное управление СК России.

Проводится доследственная проверка по факту крушения воздушного судна, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, жертвами происшествия стали пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения.

Сообщается, что следователи провели осмотр места крушения, также были назначены необходимые судебные экспертизы и организован необходимый комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что в поле в Кесовогорском районе Тверской области произошло крушение вертолета Robinson 66. Сообщалось, что на борту находились два человека, по предварительным данным, оба погибли.

Также сообщалось, что на востоке Республики Корея пять человек погибли в результате крушения вертолета. По данным СМИ, инцидент произошел в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма на холме около 10:50 утра (04:50 мск) воскресенья, 27 ноября. Вертолет S-58T американского производства совершал облет местности для исследования лесного массива и выявления возможных пожаров.