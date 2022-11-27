В Южной Корее при крушении вертолета погибли пять человек

Фото: Yonhap

На востоке Республики Корея пять человек погибли в результате крушения вертолета, сообщает Yonhap со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, инцидент произошел в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма на холме около 10:50 утра (04:50 мск). Вертолет S-58T американского производства совершал облет местности для исследования лесного массива и выявления возможных пожаров.

В результате крушения вертолет был полностью разрушен, вспыхнул огонь, который удалось ликвидировать примерно через час.

Сначала сообщалось, что на борту было два человека: 71-летний пилот и 54-летний бортмеханик.

Мы видим, что два пассажира погибли в корпусе вертолета, но добраться до них сложно, потому что пожар тушат и существует вероятность дополнительных взрывов, — заявил представитель пожарной охраны.

Однако позже спасатели нашли тела еще трех человек, включая двух женщин. Записи камеры видеонаблюдения подтвердили, что в вертолете было пять человек. Идет работа по установлению личности жертв.

На месте происшествия работают 114 специалистов, включая сотрудников экстренных служб, привлечено 114 единиц техники.

В свою очередь премьер-министр Республики Корея Хан Док Су дал указание местным властям и лесной охране помочь семьям жертв и принять иные «соответствующие меры после инцидента». Он призвал ужесточить надзор за соблюдением техники безопасности, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Ранее на юге Италии в провинции Фоджа разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Все они погибли. В числе жертв значится 13-летний ребенок. Agusta A109 вылетел с островов Тремити в Адриатическом море и через некоторое время пропал с радаров. Его обломки были найдены в районе города Апричена.