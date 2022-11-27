Два человека погибли при крушении вертолета под Тверью

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Частный вертолет потерпел крушение под Тверью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). По предварительным данным, погибли два человека.

Вертолет, принадлежащий частному лицу, по технической причине совершил аварийную посадку на поле у поселка Вязовец, — говорится в сообщении ЕДДС.

На борту находились пилот и пассажир. По предварительным данным, оба они погибли.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что на востоке Республики Корея пять человек погибли в результате крушения вертолета. По данным СМИ, инцидент произошел в восточном прибрежном округе Янъян возле буддийского храма на холме около 10:50 утра (04:50 мск) воскресенья, 27 ноября. Вертолет S-58T американского производства совершал облет местности для исследования лесного массива и выявления возможных пожаров.