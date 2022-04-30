Российская ПВО предотвратила проникновение самолёта ВСУ в Брянскую область

Самоходная огневая установка 9А317МЭ зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг" / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в населённый пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда в ходе проведения операции по предотвращению проникновения самолёта ВСУ на территорию региона. Один из них задел нефтеналивной терминал, другой — приземлился рядом с территорией здания.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия, — написал Богомаз в Telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли из миномётных орудий пограничный пункт ФСБ в Брянской области. В результате атаки были повреждены сети электро- и водоснабжения.