В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ

В городе Рыльск Курской области частный дом подвергся атаке беспилотника, в результате которой пострадала 54-летняя женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Пострадавшая доставлена в Рыльскую центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Вражеский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. В результате атаки поврежден автомобиль, фасад дома, забор, выбиты окна. К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь, — написал Хинштейн.

По его словам, на месте происшествия работают все оперативные службы и глава района. Хинштейн также подчеркнул важность бдительности и напомнил о постоянной угрозе.

Ранее в Брянской области двое мирных жителей пострадали при атаке украинских дронов на гражданский автомобиль. Мужчину и женщину срочно доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Губернатор региона подчеркнул, что это был целенаправленный удар.