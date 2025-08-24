Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 15:21

В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ

Хинштейн: во время новой атаки на Рыльск пострадала женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Рыльск Курской области частный дом подвергся атаке беспилотника, в результате которой пострадала 54-летняя женщина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Пострадавшая доставлена в Рыльскую центральную районную больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Вражеский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. В результате атаки поврежден автомобиль, фасад дома, забор, выбиты окна. К сожалению, ранена женщина. У 54-летней пострадавшей травма бедра и грудной клетки. Она доставлена в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи оказывают всю необходимую помощь, — написал Хинштейн.

По его словам, на месте происшествия работают все оперативные службы и глава района. Хинштейн также подчеркнул важность бдительности и напомнил о постоянной угрозе.

Ранее в Брянской области двое мирных жителей пострадали при атаке украинских дронов на гражданский автомобиль. Мужчину и женщину срочно доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Губернатор региона подчеркнул, что это был целенаправленный удар.

Александр Хинштейн
Курская область
ВСУ
жители
