Возросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Возросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области Губернатор Малков: пять человек погибли при взрыве на заводе в Рязанской области

Пять человек погибли при взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. По его словам, более 100 человек пострадали, им оказывают всю необходимую помощь.

По предварительной информации погибло пять человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла, — написал Малков.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области. Расследование будет вестись по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей.

Взрыв на предприятии в Шиловском районе Рязанской области прогремел около 10:00–11:00 мск. На месте происшествия раздался грохот, после чего над территорией завода поднялся огромный столб дыма. По данным Telegram-канала «112», предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. После взрыва в регионе создали штаб по ликвидации последствий. На место происшествия также приезжал губернатор Малков.