В Ростове-на-Дону задержали украинского пропагандиста из полка «Азов»

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В Ростове-на-Дону был задержан украинец из полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который занимался пропагандой среди молодежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным издания, гражданин Украины прибыл в Россию под видом беженца.

Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещённой в России террористической организации — украинского националистического полка «Азов». <...> По месту жительства обнаружены и изъяты соответствующие агитационные материалы и символика «Азова», — говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело. Украинца обвиняют в участии в деятельности террористической организации.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ выявили 31-летнего мигранта из Средней Азии, который распространял в Сети идеологию «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и занимался пропагандой террористической идеологии из колонии. Он отбывал наказание за половые преступления над ребенком.