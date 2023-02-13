Осужденному за педофилию дали 12 лет за пропаганду ИГИЛ из колонии Осужденному за педофилию мигранту дали 12 лет за пропаганду ИГИЛ из колонии Екатеринбурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ выявили 31-летнего мигранта из Средней Азии, который распространял в Сети идеологию ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина занимался пропагандой террористической идеологии из колонии, где отбывал наказание за половые преступления над ребенком.

В отношении насильника было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма». В управлении ФСБ по Свердловской области сообщили, что мигранта осудили на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, уточнило издание.

Путем частичного сложения приговоров с теми, которые были вынесены ранее, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, —пояснили в ведомстве.

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Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе мужчину, который подозревается в финансировании организации «Исламское государство» . В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.