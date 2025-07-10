Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Отец бойца нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область утром 10 июля, сообщил Telegram-канал Baza. Военный является гражданином России и зарегистрирован в Шебекино.

Отец бойца прожил под Белгородом всю жизнь. Он долгое время трудился на местном заводе, а в последние годы проходил лечение от онкологического заболевания.

«Азовца» в России заочно обвиняют по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих. По информации следствия, он присутствует на видео, на котором украинские военнослужащие стреляют по ногам российских солдат.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке на Шебекино утром 10 июля один из мирных жителей получил минно-взрывную травму и осколочные раны в области груди и живота. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Гладков также отметил, что при атаке на Белгород пострадали два человека. Это произошло при падении обломков сбитого беспилотника. По словам главы региона, их госпитализировали.