В российском городе сорвался концерт Розенбаума

В Сургуте отменили концерт исполнителя Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября в городской филармонии, сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Причины срыва мероприятия не раскрываются.

Концерт Александра Розенбаума, запланированный на 18 сентября в 19:00, отменен. Новая дата концерта будет объявлена в ближайшее время, — сказано в публикации.

Купивших билеты попросили обратиться в кассы. Согласно афише, 20 сентября Розенбаум также должен дать концерт в Ханты-Мансийске, 25 сентября — в Подольске.

Тем временем стало известно, что в Россию впервые прилетит американский рэпер Rick Ross. В ночь на 6 сентября он выступит в клубе рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в Москве. Для артиста подготовили премиальный прием: в столице его будет ждать Rolls-Royce с сопровождением.

Тем временем певица Zivert возглавила рейтинг самых популярных исполнителей за лето 2025 года на отечественном радио. Следом за ней идут Дима Билан и Мари Краймбрери. Лидером сезона стал трек INNA под названием I'll Be Waiting. Песня „Все прошло“ Мари Краймбрери заняла пятое место. Седьмое досталось треку Zivert „Один процент“.