Американский рэпер даст свой первый концерт в России Рэпер Rick Ross впервые прилетит в Россию для концерта в клубе Тимати

Американский рэпер Rick Ross впервые прилетит в Россию, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, музыкант проведет в стране один день: в ночь на 6 сентября он выступит в клубе рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в Москве. Для артиста подготовили премиальный прием: в столице его будет ждать Rolls-Royce с сопровождением.

Прежде организаторы уже предпринимали попытки привезти Rick Ross в Россию. В 2017 году концерт не состоялся по независящим от исполнителя и промоутеров причинам. А в 2015 году музыкант не смог прилететь из-за ареста в США, когда его обвинили в похищении садовника.

Ранее американский рэпер Akon объявил о планах масштабного тура по российским городам, включая Сибирь, после успешных выступлений в Сочи и Москве. Артист подчеркнул, что не опасается региональных гастролей и уверен в особой энергетике местной публики.

До этого продюсер Дарья Богатырева заявила, что западные звезды уровня Дженнифер Лопес и Бейонсе не смогут выступить в России из-за рисков для карьеры. С 2022 года такие концерты приводят к бойкотам, разрыву контрактов и юридическим последствиям. Она также отметила, что слухи о гастролях часто являются маркетинговыми провокациями без реальных переговоров.