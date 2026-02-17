В российском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Уфы введены временные ограничения, заявила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указано в публикации.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могут вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находится под контролем и снег оперативно убирается со взлетно-посадочной полосы.

Тем временем в аэропортах Казани и Ульяновска был приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Ограничения, как уточняла Росавиация, были введены для обеспечения безопасности полетов.