В порту Мариуполя загрузили первое судно с зерном из ДНР Пушилин: первое торговое судно с зерном из ДНР было загружено в порту Мариуполя

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Первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики было загружено в Мариупольском торговом порту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что организация вывоза продовольствия за пределы региона даст возможность оживить один из главных секторов экономики — сельское хозяйство.

Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики, — написал Пушилин.

О начале использования морского порта в Мариуполе для поставок зерна в российские регионы стало известно в начале апреля. Тогда врио главы республики сообщил, что выходящие из гавани после отгрузки стройматериалов корабли станут принимать на борт продовольствие на обратный путь.

По словам Пушилина, данный вариант даст возможность направить донбасское зерно на внутренний рынок РФ по конкурентным расценкам и параллельно разгрузит автотрассы и КПП между ДНР и Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия ввела официальный запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения были введены после отказа государств импортировать украинское зерно из-за его переизбытка на рынке. Запрет будет действовать до 5 июня 2023 года. В ограничительный список вошли поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.