Еврокомиссия запретила поставлять зерно с Украины в пять стран Еврокомиссия запретила поставлять зерно с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия ввела официальный запрет на поставки украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, сообщается на сайте ЕК. Ограничения были введены после отказа государств импортировать украинское зерно из-за его переизбытка на рынке. Запрет будет действовать до 5 июня 2023 года. В ограничительный список вошли поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Одновременно с этим в перечисленных странах будет разрешен транзит украинской сельхозпродукции, однако прямые поставки будут временно приостановлены.

Решая проблемы фермеров в соседних с Украиной государствах-членах, эти меры подтверждают твердую приверженность ЕС поддержке Украины и сохранению ее возможностей экспортировать свое зерно, которое имеет решающее значение для обеспечения продовольствием мира и снижения цен на продовольствие перед лицом огромных проблем, — говорится в заявлении ЕК.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам восточноевропейских стран программу поддержки на сумму €100 млн с тем условием, чтобы страны отменили запрет на вывоз зерна с территории Украины. Вместе с тем фон дер Ляйен попросила фермеров соблюдать принцип европейского единства в вопросах торговли.