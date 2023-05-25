В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны В подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны на площади 500 квадратных метров

Фото: 50.mchs.gov.ru

В подмосковном Одинцово произошел пожар в торговых павильонах, охвативший площадь 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России. По предварительным данным, никто не пострадал.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, улица Внуковская, дом 11. Происходит возгорание торговых павильонов на площади 500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, — заявили в ведомстве.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар произошел на строительном рынке «Акос».

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Ранее в Подмосковье двое рабочих скончались из-за отравления угарным газом в канализационном колодце. Трагедия произошла в Мытищах во время работ по замене насоса подземной парковки. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований безопасности и охраны труда.

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