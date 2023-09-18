Прихожанина изрезали стамеской в подмосковном храме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженный стамеской мужчина напал на прихожанина в храме Рождества Христова в Мытищах, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшего госпитализировали с резаными травмами шеи и живота. Злоумышленника задержала полиция.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 17 сентября, когда в храм явился странный посетитель: он шатался, дергался и что-то бормотал под нос. Тогда к нему подошел 22-летний прихожанин и предложил помощь. В ответ незнакомец достал стамеску, стал резать и бить парня.

Канал не уточняет, как удалось обезвредить нападавшего, однако его все же задержали. Сейчас с ним работают правоохранители. Журналисты выяснили, что у злоумышленника есть жена и двое детей. Семья искала мужчину, потому что за два дня до нападения он пропал.

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