В Подмосковье загорелся объект противопожарной обороны SHOT: в Балашихе горит территория НИИ противопожарной обороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе горит территория научно-исследовательского института противопожарной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, пожарные проводят учения и пожар не представляет опасности для местных жителей. В Сети появились кадры возгорания. На них видно, как черный дым охватил большой радиус вокруг здания.

Тем временем представитель НИИ противопожарной обороны в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о возгорании на территории учебного центра.

Ранее сообщалось, что из-за крупных пожаров, вспыхнувших в ряде населенных пунктов Свердловской области, лишились домов около 660 человек, в поселке Сосьва погиб один человек. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек.

Причиной пожаров называют возгорание на местной пилораме, откуда огонь быстро распространился по округе из-за сухой и ветреной погоды, а также отдаленности водоемов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности. Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров.