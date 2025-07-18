Налет на Москву, тайник с сюрпризом, крымский шпион: ВСУ атакуют РФ 18 июля

В ночь на 18 июля системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десятки украинских дронов над Россией. Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ. Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования украинских служб о ПВО ВС РФ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ средства ПВО сбили дроны ВСУ

В ночь на 18 июля ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные в РФ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 73 дрона противника.

18 июля силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ПВО успешно нейтрализовала дроны.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что в ночь на 18 июля сбили 11 БПЛА над пятью округами области, включая Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.

По его словам, большинство дронов было уничтожено на подлете к населенным пунктам, что позволило избежать серьезных последствий. Воробьев подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал. Ряд частных домов получили повреждения.

В коттеджном поселке Рязанцы Сергиево-Посадского округа в результате атак дронов ВСУ получили повреждения фасады и остекление двух домов. В деревне Марьино в Солнечногорске были разрушены забор и часть стены частного жилища.

Беспилотник ВСУ едва не убил женщину под Курском

Вооруженные силы Украины ударили FVP-дроном по гражданскому автомобилю в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки пострадала 57-летняя местная жительница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Она получила ранения головы, груди, живота и конечностей. Кроме того, у пострадавшей были диагностированы сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Женщину оперативно доставили в Курскую областную больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.

В Запорожской области отключилось электричество из-за атаки ВСУ

В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электричества из-за атаки украинских беспилотников по высоковольтному оборудованию, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Он добавил, что специалисты занимаются восстановлением электроснабжения и переключением жителей на резервные линии.

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются из-за опасности повторных ударов и темного времени суток», — написал глава региона.

Женщина была ранена при артобстреле ВСУ Энергодара

Солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области, в результате чего пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале глава города Максим Пухов. По его данным, под огнем оказались жилые здания и детский сад. В нескольких многоэтажках были разрушены оконные конструкции.

Пострадавшую женщину оперативно госпитализировали для оказания медицинской помощи. Пухов отметил, что украинская армия предпринимает попытки психологического давления на население города.

Спецслужбы ДНР обнаружили крупный тайник ВСУ

В Селидово ДНР сотрудники спецслужб нашли крупный тайник ВСУ с иностранным вооружением, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

«В результате совместных оперативно-боевых мероприятий регионального управления ФСБ России и органов военной контрразведки Центрального военного округа в частном домовладении в Селидово обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением», — заявили в ведомстве.

В Крыму задержали предполагаемого информатора СБУ

Жителя Феодосии заподозрили в государственной измене, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Следователи заявили, что мужчина передавал украинской стороне данные о расположении средств противовоздушной обороны, а также об инфраструктуре городского порта.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан житель города Феодосии Республики Крым, который <…> инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений, военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что крымчанин вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны. Против него возбудили уголовное дело.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянина задержали за попытку диверсии под Тамбовом

Сотрудники МВД с коллегами из УФСБ по Тамбовской области задержали мужчину, который планировал устроить диверсию на объекте энергетики, сообщила в Telegram представитель МВД Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что неизвестный с помощью мессенджера связался с местным жителем и сообщил, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, аноним потребовал совершить диверсию. Молодой человек согласился», — написала Волк.

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