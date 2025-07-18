Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования Украины о ПВО В Феодосии задержали подозреваемого в информировании Киева о расположении ПВО

Жителя Феодосии в Крыму заподозрили в государственной измене, сообщили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. Следствие полагает, что он передавал украинской стороне сведения о расположении средств противовоздушной обороны, а также об инфраструктуре городского порта. Мужчина был задержан, передает РИА Новости.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан житель города Феодосия Республики Крым, который <…> инициативно передал сведения о местах дислокации подразделений, военных объектов, расположении ПВО, а также об инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что крымчанин по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее жителя Керчи в Крыму приговорили к 16,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за государственную измену. Он сотрудничал с украинскими спецслужбами.