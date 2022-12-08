В Подмосковье мужчина изнасиловал дочь коллеги и пытался покончить с собой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу, перепутав ее с сожительницей, сообщает MK.RU. Утром после случившегося он попытался покончить с собой.

Инцидент произошел накануне ночью на юге Московской области. Работник склада отмечал день рождения в загородном коттедже вместе с коллегами. Одна гостья на праздник привела с собой двоих дочерей.

В разгар вечеринки женщина заметила, что ее 12-летняя дочь находится в состоянии опьянения. Девочка призналась, что она выпила два стакана пива. Рассерженная мать решила отправить дочку домой отсыпаться, — говорится в сообщении.

В это же время из коттеджа уезжал коллега родительницы, которого та знала полтора года. Он предложил подвезти девочку до дома на такси — женщина согласилась. По приезде оказалось, что школьница уехала с вечеринки без телефона и ключей. Тогда мужчина предложил ей поехать переночевать к нему, на что та согласилась. Приехав в квартиру, коллега матери изнасиловал ребенка.

После случившегося девочка рассказала о произошедшем подруге, а та позвонила матери подростка, после чего женщина поехала в квартиру к коллеге. По прибытии она увидела возле дома «скорую помощь»: мужчина попытался покончить с собой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали насильника. На допросе он заявил, что, будучи пьяным, перепутал школьницу с сожительницей, которая осталась на вечеринке. Если факт изнасилования будет доказан, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его.