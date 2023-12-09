В Петербурге задержали обвиняемого в реабилитации нацизма американца

Российские силовики задержали мужчину, имеющего гражданство России и США, в одном из отелей Санкт-Петербурга, сообщил Telegram-канал Baza. Он обвиняется в реабилитации нацизма. По информации канала, в канун Дня Победы мужчина выложил в Сеть провокационные фотографии с георгиевской лентой.

Оскорбительные публикации он продублировал в двух аккаунтах. На это обратила внимание 86-летняя пенсионерка, которая и обратилась с заявлением в полицию. Против мужчины было возбуждено уголовное дело.

По данным канала, задержанный проживает в нью-йоркском районе Бруклин. В Санкт-Петербург он приехал двумя неделями ранее. До этого он находился в Эстонии. В настоящий момент следователи проверяют телефон и компьютер обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника оборонного предприятия. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Петербуржец привлек внимание правоохранительных органов из-за публикаций в социальных сетях. Свою вину мужчина не признал.