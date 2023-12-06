Петербуржец получил семь лет колонии за посты в соцсетях 78: в Петербурге сотрудника предприятия ОПК приговорили к семи годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника оборонного предприятия, признав его виновным в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма, из-за постов в соцсетях, сообщает телеканал 78. Мужчина вину не признал. Издание опубликовало архивные кадры его задержания в июне 2022 года.

Петербуржец привлек внимание правоохранительных органов из-за публикаций в соцсетях. Следователи усмотрели в постах оправдание терактов и поддержку неонацистских группировок. Пока мужчина находился под следствием, его шесть раз штрафовали за материалы, дискредитирующие российскую армию. Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей.

Тимирязевский суд Москвы ранее заочно избрал меру пресечения главному редактору интернет-издания SOTA (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Анне Лойко, обвиняемой в оправдании терроризма. Ее заочно арестовали сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Отмечается, что в настоящий момент Лойко находится в розыске.

В конце октября 2023 года сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире Лойко. Мать журналистки была отправлена на допрос в рамках расследования уголовного дела. Уточняется, что поводом для его возбуждения стала публикация Лойко, посвященная исламской группировке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По версии следствия, в статье усматриваются признаки оправдания терроризма. Лойко вину отрицает.