В Петербурге водитель каршеринга устроил массовое ДТП, уходя от погони ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга протаранил несколько автомобилей и врезался в столб, уходя от погони ДПС, сообщает «78.RU» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным портала, мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. В результате аварии пострадавших нет. На месте происшествия работает полиция.

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря на улице Матроса Железняка на севере Петербурга. Как утверждают авторы «78.RU», мужчина арендовал автомобиль под фейковым аккаунтом и сел за руль будучи пьяным. Его заметили сотрудники ДПС и устроили погоню. Уходя от преследования, водитель задел несколько припаркованных автомобилей, после чего врезался в столб. Он был задержан.

Ранее в Москве 19-летний водитель каршеринга устроил гонки с полицейскими. Молодой человек зашел в каршеринговое приложение под чужим аккаунтом. После он взял напрокат иномарку и поехал по одной из столичных трасс, за ним погнались полицейские. Сотрудники ГИБДД захотели остановить водителя, однако лихач не стал тормозить и нажал на педаль газа. Для того чтобы остановить «гонщика», полицейским пришлось стрелять по машине. После того как автомобиль остановился, молодой человек бросил авто и попытался убежать от полицейских, но его задержали. Момент погони попал на видео.