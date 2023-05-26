В Петербурге устроили поджог на железной дороге SHOT: диверсанты в Санкт-Петербурге подожгли релейный шкаф на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Санкт-Петербурге диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге. По информации канала, в результате диверсии движение поездов нарушено не было, поджигателя ищут. Следы взлома и гари обнаружил дежурный по станции, однако самого диверсанта он не видел.

По данным SHOT, диверсия произошла накануне около 15:00 на станции Дачная Балтийского направления Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. В публикации говорится, что на месте поджога были найдены зажигалка, воспламеняющая жидкость и подпаленная упаковка от зубной пасты, с самого релейного шкафа были сняты свежие отпечатки пальцев.

Как сообщил ранее Telegram-канал Baza, в Москве полиция разыскивает трех человек после поджога релейного шкафа недалеко от станции Чухлинка в Восточном округе столицы. Инцидент произошел в ночь на 26 мая. По словам очевидца, он заметил трех человек у релейного шкафа и сначала подумал, что они являются работниками железной дороги, но потом увидел огонь. Злоумышленники увидели мужчину, когда он вышел из своего автомобиля, и сбежали в сторону Рязанского проспекта. Устроенный ими пожар был потушен через полчаса.