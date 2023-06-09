В Санкт-Петербурге подтвердили рассылку СМС с приглашением в военкомат Военкомат в Санкт-Петербурге подтвердил рассылку СМС с приглашениями сверить документы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В военкомате по Кронштадтскому и Курортному районам города Санкт‑Петербурга подтвердили NEWS.ru рассылку СМС с приглашением на сверку документов. Ранее о рассылке сообщало издание «Ротонда». Представитель военкомата подчеркнул, что речь идет именно о сверке документов, и насильно никого в армию не забирают.

Да, действительно, к нам люди приходят. Действительно, у нас идет рассылка с номера 931. Все верно. <...> Да нет, [не заберут], просто сверяют [данные]. Рассылку подтверждаем, все верно, — сказал собеседник.

Он объяснил, что рассылки создает автомат, а потому сообщения могут быть поданы некорректно. Так, представитель военкомата отметил, что в предложении «При себе паспорт, документ воинского учета» отсутствует слово «иметь».

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательстве, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.