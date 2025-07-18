Штрафы за воинский учет: что грозит нарушителям

В 2025 году ответственность за нарушения в сфере воинского учета существенно ужесточилась. Размеры штрафов, введенные ФЗ от 31.07.2023 N 404-ФЗ, достигают 500 тысяч рублей для компаний. В этом материале — детальный разбор всех санкций, советы по их предотвращению и актуальные источники данных.

Размеры штрафов для физических лиц

Граждане, которые состоят на воинском учете, несут строгую ответственность за несоблюдение требований комиссариата. Штраф начинается с 1000 рублей. Например, если гражданин не явился по повестке без уважительной причины, это грозит административным наказанием в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 КоАП РФ. Непредоставление сведений об изменении личных данных влечет взыскание от 1000 до 5000 рублей.

Отдельно стоит отметить выезд за границу: если военнообязанный покидает страну более чем на полгода, его ждет ответственность за нарушение правил воинского учета в размере от 5000 до 15 тысяч рублей. В период призыва эта сумма увеличивается до 10–20 тысяч рублей. Уклонение от медицинского освидетельствования карается штрафом в 15–25 тысяч рублей, а утеря военных документов — в 3000–5000 рублей.

Важно! С ноября 2024 года все данные передаются в Единый реестр воинского учета (ЕРВУ), что упрощает выявление нарушений.

Ответственность работодателей

Сумма взыскания для организаций и должностных лиц может достигать полумиллиона рублей. Например, необеспечение сотрудником явки по мобилизационной повестке влечет взыскание в размере от 400 до 500 тысяч рублей. Неуведомление о вручении повестки или непредоставление списков военнообязанных карается суммой от 350 до 400 тысяч рублей. Руководители, кадровики также несут персональную ответственность. Непередача сведений о постановке на воинский учет или снятии с него грозит штрафом в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а несоздание условий для постановки на учет — 60–80 тысяч рублей.

Штрафы за воинский учет в 2025 году: суммы и нарушения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как избежать штрафов

Обязательно издайте приказ об учете и согласуйте его с военкоматом.

Соблюдайте сроки передачи данных. Сообщайте о постановке или снятии граждан с учета в течение трех дней через портал «Госуслуги» (ранее допускалось 14 дней).

Автоматизируйте процессы. Внедрите регулярный сбор актуальных данных о сотрудниках (адрес, образование, семейное положение). К концу 2025 года все работодатели обязаны перейти на электронную отчетность.

Документируйте все действия. При вручении повесток обязательно требуйте подпись сотрудника. В случае отказа составляйте акт. Систематически обновляйте учетные карточки по форме № 10.

Совет: при незначительной задержке с отчетностью (один-два дня) направьте пояснение в военкомат — это может исключить применение штрафа (ст. 2.9 КоАП РФ).

Типичные ошибки компаний в 2025 году:

незнание статуса сотрудников. Например, принятие на работу гражданина другой страны с видом на жительство без проверки его воинских обязательств. Штраф — до 400 тысяч рублей (ст. 18.15 КоАП РФ);

некорректное оформление документов;

отсутствие подписи сотрудника в журнале вручения повесток или просроченная форма № 18 — основание для административного наказания в виде взыскания от 200 до 300 тысяч рублей.

С начала 2025 года ИП приравнены к юрлицам в части наказаний за нарушения ведения воинского учета. Максимальная санкция — 250 тысяч рублей за необеспечение явки военнообязанного гражданина.

В чем заключаются риски компаний:

серые схемы трудоустройства. Перевод военнообязанных в статус самозанятых с целью сокрытия теперь карается штрафом в размере до полумиллиона рублей для компании и уголовным делом для руководителя (ст. 328 УК РФ);

ошибки в больничных листах. Если сотрудник указал неверный военно-учетный статус в листе нетрудоспособности, а работодатель не проверил данные — штраф 70–100 тысяч рублей.

Компании с автоматизированным учетом снижают риски штрафов на 92%. Средние затраты на профилактику — 15 тысяч рублей в месяц, тогда как штраф за нарушение воинского учета — 2025 для юрлиц стартует от 200 тысяч рублей. Инвестиции окупаются за два месяца.

Какие штрафы грозят за нарушения воинского учета? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда обращаться за разъяснениями

Военные комиссариаты предоставляют консультации по требованиям к документам и процедурам учета. Уточнять информацию можно при личном визите.

Юридические сервисы содержат актуальные редакции нормативных актов и шаблоны документов.

Горячая линия Минобороны РФ (8 (800) 707-99-99) работает круглосуточно. Бесплатные консультации доступны из всех регионов России.

На сайте «Госуслуги» в разделе «Воинский учет» есть пошаговые инструкции по подаче сведений и взаимодействию с военкоматами.

Штрафы за нарушения ведения воинского учета в 2025 году стали серьезным финансовым риском. Максимальная сумма штрафа для юрлиц достигает полумиллиона, для физлиц — 30 тысяч рублей. Ключевые меры: назначение компетентных ответственных, переход на электронный документооборот и оперативная сверка данных.

Учитывайте, что затраты на соблюдение требований намного ниже, чем штраф за нарушение воинского учета — 2025. Регулярно сверяйтесь с военкоматом и используйте ресурс «Госуслуги» для минимизации рисков.