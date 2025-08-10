Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки Минобороны: ВСУ потеряли в зоне СВО около 1375 человек за сутки

Суммарные потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки составили порядка 1375 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, больше всего людей противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Центр» — до 400. Еще до 245 солдат ВСУ ликвидированы на направлении «Восток», свыше 240 — на «Западе», более 215 — на «Юге» и до 85 — в зоне «Днепра».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. <…> Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, — говорится в сводке министерства.

Ранее источник в силовых структурах узнал, что украинские военные организовали каналы поставки вооружения с линии боевого соприкосновения для последующей реализации преступным группировкам. Через эти нелегальные схемы продавалось различное вооружение: от автоматов Калашникова и снайперских винтовок до ручных противотанковых гранатометов.