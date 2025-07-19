В Петербурге нелегальный мигрант насиловал 15-летнюю соотечественницу В Петербурге задержан нелегал, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

В Петербурге задержан уроженец Таджикистана, подозреваемый в изнасиловании 15-летней соотечественницы, пишет Telegram-канал «Конкретно.ру». В правоохранительные органы обратился отец пострадавшей. Предположительно, преступления были совершены в феврале и июле 2025 года.

Известно, что задержанный прибыл в Россию в феврале. У него нет регистрации. Сейчас мужчина задержан за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Тюменский областной суд вынес приговор двум мигрантам, которые до смерти забили палками своего связанного родственника, а после расчленили его. Мужчины получили 15,5 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Накануне, 18 июля, на юго-западе Москвы прошел массовый рейд по иностранным гражданам, нелегально находящимся в России. Правоохранители выявили нарушения миграционного законодательства в коммерческих организациях, в том числе в хостелах, на торговых площадях и в кафе.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов между тем предложил выдворять из России иностранных граждан, совершивших мелкое хулиганство. Он внес в Госдуму законопроект с поправками в КоАП. По его словам, документ направлен на ужесточение мер в отношении мигрантов, которые совершают незначительные правонарушения.